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عمر مرموش يُهدي "تيشرت" لويجز: "أفضل رابر في العالم"

02:19 م الأربعاء 11 يونيو 2025

ويجز

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كتبت - سهيلة أسامة:

أهدى اللاعب عمر مرموش، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تيشرته الخاص لمطرب الراب ويجز.

ونشر ويجز صورة "التيشرت" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهر إهداء مكتوب بخط اليد "إلى أفضل رابر في العالم".

وعلّق ويجز على الهدية قائلًا: "أجمد شاب في مصر بنفسه".

يُذكر أن ويجز طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "الوعد" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وتصدّرت الأغنية قائمة الأكثر استماعًا على المنصة.

الأغنية من كلمات وغناء ويجز، ميكس نادر سليمان، وماسترينغ مروان سامي.

ويجز

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ويجز عمر مرموش مطرب الراب ويجز
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