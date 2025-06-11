عمر مرموش يُهدي "تيشرت" لويجز: "أفضل رابر في العالم"

كتبت - سهيلة أسامة:

أهدى اللاعب عمر مرموش، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تيشرته الخاص لمطرب الراب ويجز.

ونشر ويجز صورة "التيشرت" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهر إهداء مكتوب بخط اليد "إلى أفضل رابر في العالم".

وعلّق ويجز على الهدية قائلًا: "أجمد شاب في مصر بنفسه".

يُذكر أن ويجز طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "الوعد" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وتصدّرت الأغنية قائمة الأكثر استماعًا على المنصة.

الأغنية من كلمات وغناء ويجز، ميكس نادر سليمان، وماسترينغ مروان سامي.





اقرأ ايضًا:

"عملت كل حاجة.. يحيى الفخراني يكشف سبب غيابه عن رمضان 2025

الصور الأولى من كواليس مسلسل "ابن النادي" بطولة أحمد فهمي

" التوفيق من عند ربنا ".. أول تعليق من انتصار بعد تكريمها من إذاعة "إنرجي"

بفستان أزرق.. نادية الجندي أنيقة في أحدث ظهور لها