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يوري مرقدي يستعد لإحياء حفل غنائي بالأردن في هذا الموعد

02:04 م الأربعاء 11 يونيو 2025

يوري مرقدي

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كتبت - نوران أسامة:

يستعد الفنان اللبناني يوري مرقدي لإحياء حفل غنائي ضخم بالعاصمة الأردنية عمّان، تحت شعار "حفلة كاسيت"، وذلك يوم 20 يونيو الجاري.

وروج مرقدي للحفل من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، قال فيه: "أهلًا عمّان، شو أخباركم؟ أنا كتير متحمس لحفلة كاسيت اللي راح تصير بالأردن، بعمان يوم 20 يونيو، راح نولّع الجو سوا".

يوري-مرقدي

ويُعد هذا الحفل عودة قوية للفنان بعد فترة من الغياب عن الساحة الفنية. وكان يوري مرقدي قد طرح العام الماضي فيديو كليب لأغنية "أنا عربي"، بعد ابتعاده عن الساحة الغنائية دام لأكثر من تسع سنوات.

يُذكر أن يوري مرقدي حقق نجاحًا لافتًا في بداية الألفينات من خلال عدة أعمال غنائية، كما خاض تجربة سينمائية وحيدة بفيلم "الحياة منتهى اللذة"، بمشاركة زينة، وحنان ترك، وأحمد راتب.

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يوري مرقدي حفل غنائي الأردن
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