هل يواجه محمد فؤاد أزمة بسبب أغاني ألبومه الجديد؟

كتب- مصطفى حمزة:

تعاقد المطرب محمد فؤاد، مع منتج جديد لطرح ألبوم غنائي جديد، وذلك بعد 4 سنوات، من غيابه عن الساحة واشتعال النزاع القانوني مع شركة "قنوات".

وتحدث المحامي نزيه مسعود "محامي شركة قنوات"، عن موقفهم من تعاقد المطرب محمد فؤاد مع المنتج محمد مجاهد، وفي تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "المطرب يحق له التوقيع مع أي شركة إنتاج على طرح أغانيه".

وتابع: "النزاع القانوني القائم، هو مع شركة شقيقه (هاي فيديليتي)، والصادر ضده مؤخرا حكم قضائي لصالحنا، وإلزامه بدفع مليون جنيه".

المطرب محمد فؤاد، حدد شهر يوليو المقبل، لطرح ألبومه، وهو الأول له مع المنتج محمد مجاهد.

وتعاون المطرب في أغاني الألبوم، مع الشعراء، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، منة القيعي، أسامة محرز، تامر حسين، أحمد شكري، ومن الملحنين، عزيز الشافعي، ووليد سعد، ومدين، ومصطفى العسال، وفارس فهمي.

ويتولى توزيع الأغاني، الموزعين الموسيقيين، توما، كريم عبد الوهاب، نادر حمدي، وسام عبد المنعم، أحمد إبراهيم.

المطرب محمد فؤاد، طرح في مارس الماضي، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، أغنية بعنوان"أنا مطمن"، كان قد سبق وقدمها ضمن حملة دعائية في رمضان الماضي، والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.