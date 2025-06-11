عروسة ماريونيت.. محمد منير يظهر على مسرح العرائس بساقية الصاوي

كتبت- سهيلة أسامة:

يُقدّم مسرح العرائس بساقية عبد المنعم الصاوي عرضًا فنيًا مميزًا للفنان الكبير محمد منير، وذلك يوم الخميس 19 يونيو، على مسرح قاعة الحكمة.

ويشهد الحفل ظهور "الكينج" بشكل جديد وغير تقليدي، حيث تُجسّد شخصيته من خلال عروسة ماريونيت، ويأتي ذلك ضمن سلسلة فعاليات فنية وثقافية تستضيفها الساقية.

وفي سياق متصل، يستعد النجم محمد منير لطرح أولى أغاني ألبومه الجديد، والذي يُعد أول تعاون له مع شركة روتانا، بعد توقيع التعاقد في مايو الماضي.

وقام منير بتسليم ماستر الألبوم بعد أن أنهى الموزع الموسيقي ومهندس الصوت أمير محروس وضع اللمسات النهائية عليه. وبدأت شركة روتانا بالفعل التحضيرات للحملة الدعائية، على أن يتم طرح البرومو الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتعاون "الكينج" في هذا الألبوم لأول مرة مع الكاتبتين منة عدلي القيعي وهالة الزيات، إلى جانب مؤلف الأغاني مصطفى حدوتة. وألحان الراحل محمد رحيم، وعزيز الشافعي، وأحمد زعيم، وإيهاب عبد الواحد، فيما يتولى التوزيع الموسيقي كل من عمرو عبد الفتاح وأمير محروس.

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