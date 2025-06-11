كتبت- نوران أسامة:

عبّرت الفنانة انتصار عن سعادتها بالمشاركة في موسم دراما رمضان 2025، وأعربت أيضًا عن امتنانها بعد تكريمها من إذاعة "إنرجي".

ونشرت انتصار عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا من حفل التكريم، وعلّقت قائلة: "كل موسم له خصوصيته، لكن السنة دي تحديدًا كانت مختلفة، لأن المشاريع كانت متنوعة وغير تقليدية."

وأضافت: "زمايلي وأصحابي اشتغلوا بكل طاقتهم علشان يقدموا أفضل ما عندهم، والتوفيق دايمًا من عند ربنا، الحمد لله على كل لحظة، وإن شاء الله الجاي يكون أقوى".

يُذكر أن انتصار شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بعدة أعمال فنية، ونالت إشادات واسعة من الجمهور، خاصة عن دورها في مسلسل "80 باكو"، بطولة: هدى المفتي، رحمة أحمد فرج، دنيا سامي، من إخراج كوثر يونس، وتأليف غادة عبدالعال.

كما تألقت في شخصية "إخلاص كابوريا" ضمن أحداث مسلسل "إش إش"، وهو من إخراج محمد سامي، وبطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، دينا، شيماء سيف، ومحمد الشرنوبي.

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