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بفستان أزرق.. نادية الجندي أنيقة في أحدث ظهور لها

12:28 م الأربعاء 11 يونيو 2025

نادية الجندي

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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة جديدة لها من إحدى المناسبات.

وظهرت "نادية" في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا باللون الزهري، وعلّقت عليها قائلة: "مساء الخير عليكم جميعًا".

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "مساء النور يا بلورة التلفزيون.. كلما تكبرين، تحلين"، "نجمة الجماهير"، "قمة الشياكة"، "أحلى وأجمل فنانة.. ربي يحفظك."

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي كان مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض في عام 2020، وشاركها البطولة كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، إلى جانب عدد كبير من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف.

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