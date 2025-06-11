طرح بوستر "الملك لير" استعدادًا لعرضها قريبًا

كتبت- نوران أسامة:

طرح أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي، البوستر الدعائي لمسرحية "الملك لير"، من بطولة النجم يحيى الفخراني، وإخراج شادي سرور، والمقرر عرضها خلال الأيام المقبلة على خشبة المسرح القومي.

ونشر الشيوي البوستر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب: "بسم الله، توكلنا على الله.. قريبًا جدًا الملك لير".

وكان الفنان القدير يحيى الفخراني حلّ ضيفًا على برنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على قناة "DMC"، وتحدث عن علاقته القوية بالفنان الكبير نبيل الحلفاوي، واصفًا إياه بأنه "أصدق الأصدقاء".

تُعد مسرحية "الملك لير" واحدة من أبرز الأعمال الكلاسيكية في المسرح العالمي، كتبها الأديب الإنجليزي ويليام شكسبير، وتدور أحداثها حول ملك عجوز تدفعه الغطرسة إلى اتخاذ قرارات كارثية تؤدي إلى مأساة شخصية وعائلية.

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