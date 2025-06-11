على نهر دجلة.. إلهام شاهين تتألق في أحدث ظهور

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار في أحدث ظهور لها أثناء تواجدها في العراق.

ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلّقت: "على نهر دجلة في بلاد ما بين النهرين.. تحياتي ومحبتي للشعب العراقي، وتمنياتي لكم بكل الخير".

يذكر أن، إلهام شاهين خاضت موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وآخرين.

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