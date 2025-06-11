محمد ثروت يدعو لابن تامر حسني بالشفاء: "يارب اشفه وفرّح قلبه"

كتبت- سهيلة أسامة:

نشر الفنان محمد ثروت صورة تجمع الفنان تامر حسني بابنه "آدم"، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتب في تعليقه: "يارب، بحق هذه الأيام المباركة، اشفي آدم تامر حسني، ومتّعه بالصحة والعافية، ويديم الضحكة والفرحة في قلبه، ويرسم الابتسامة على وجهه الجميل".

وجاءت هذه الرسالة بعد تعرض "آدم" لوعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وطالبت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها ومتابعيها بالدعاء لابنها، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيها: "اللهم يا واسع الرحمة، يا شافي يا كافي، اشفِ عبدك الصغير آدم شفاءً لا يُغادر سقمًا، اللهم ألبسه ثوب العافية، وارفع عنه كل ألم، وخفف عنه كل وجع، واشرح صدره، ويسر أمره، اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يُضام، واكفه بركنك القوي، وبارك في عمره وصحته ونموّه. اللهم اجعل مرضه كفارة وطهورًا، وقرّ أعيننا برؤيته في أحسن حال، عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين".

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