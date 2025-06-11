يحيى الفخراني عن نبيل الحلفاوي: "أصدق الأصدقاء"

كتب - معتز عباس:

حل الفنان القدير يحيى الفخراني، ضيفًا ببرنامج "مساء دي ام سي"، تقديم الإعلامي "أسامة كمال"، على فضائية "دي ام سي".

وكشف يحيى الفخراني عن علاقته بالنجم الراحل الفنان يحيى الفخراني، قائلًا: "نبيل الحلفاوي أصدق الأصدقاء".

وأضاف: "نبيل الحلفاوي هو صديق صادق وميقولش حاجة مجاملة يكذب فيها ميجرحش لكن حقاني جدا وبحساب، وكان قريب مني جدا، وأكتر واحد افتقدته يمكن اكتر من ولاده".



أعلن المخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح عن طرح البوستر الرسمي لمسرحية "الملك لير" بطولة النجم يحيى الفخراني ، والمقرر عرضها في المسرح القومي الفترة المقبلة.

يشارك في بطولة مسرحية "الملك لير"، النجم يحيى الفخراني، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وهم سهر الصايغ، وعابد عناني، وطارق الدسوقي وغيرهم، والعمل من إخراج شادي سرور.

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