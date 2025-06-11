"ليه وقفات نفتخر بيها".. ماذا قال يحيى الفخراني عن الزعيم عادل إمام؟

كتب - معتز عباس:

حل الفنان القدير يحيى الفخراني، ضيفًا ببرنامج "مساء دي ام سي"، تقديم الإعلامي "أسامة كمال"، على فضائية "دي ام سي".

وتحدث يحيى الفخراني، خلال اللقاء عن الزعيم عادل إمام قائلًا: "طبعا هو مش واخد حقه، لكن أخد الحق في ايه المهم انه يتشاف هو ده المهم اللي يرضي أي فنان، يتشاف كويس خلاص".

وأضاف: "عادل إمام ليه وقفات يُذكر بيها ونفتخر بيها كلها، لكن اللي مبيحبش عادل إمام دي أذواق وفي ناس ما بتحبش يحيى الفخراني".

أعلن المخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح عن طرح البوستر الرسمي لمسرحية "الملك لير" بطولة النجم يحيى الفخراني ، والمقرر عرضها في المسرح القومي الفترة المقبلة.

يشارك في بطولة مسرحية "الملك لير"، النجم يحيى الفخراني، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وهم سهر الصايغ، وعابد عناني، وطارق الدسوقي وغيرهم، والعمل من إخراج شادي سرور.

الفنان الكبير يحيى الفخراني، ولد في 7 أبريل 1945، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1971 من كلية الطب بجامعة عين شمس.

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