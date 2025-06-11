هكذا علق يحيى الفخراني على منحه لقب ملك الدراما المصرية

كتب - معتز عباس

حل الفنان القدير يحيى الفخراني، ضيفًا ببرنامج "مساء دي ام سي"، تقديم الإعلامي "أسامة كمال"، على فضائية "دي ام سي".

وعلق الفخراني على منحه لقب ملك الدراما المصرية من قبل الجمهور المصري، قائلًا: "أنا طول عمري في السينما مقدرش اعمل حاجات ممكن تبقى استهلاك لأن السينما عاملة زي الكتاب، التلفزيون دلوقتي استهلاكي بس في زمانا بقى كان كتاب، دلوقتي كل شوية يتعرض ليا حاجات عملتها من زمان".

وأضاف: "أنا لسة معروض ليا مسلسل طيور بلا اجنحة".

أعلن المخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح عن طرح البوستر الرسمي لمسرحية "الملك لير" بطولة النجم يحيى الفخراني ، والمقرر عرضها في المسرح القومي الفترة المقبلة.

الفنان الكبير يحيى الفخراني، ولد في 7 أبريل 1945، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1971 من كلية الطب بجامعة عين شمس.

وفي أكتوبر 2020، تم تعيين يحيى الفخراني نائبًا في مجلس الشيوخ .

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