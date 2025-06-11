إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بفستان قصير باللون الأزرق، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صور جديدة لها وظهرت بفستان أنيق باللون الأبيض، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورًا لها أثناء تواجدها بـ أمريكا، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نيللي كريم

خطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

درة

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها صورة جديدة جمعتها بالفنانة هند عبد الحليم، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

أسماء جلال

تألقت الفنانة أسماء جلال في أحدث ظهور لها، من حضورها حفل زفاف الفنانة أمينة خليل الذي أقيم باليونان ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأصفر.

ندى بسيوني

شاركت الفنانة ندى بسيوني جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

عمرو وهبة

شارك الفنان عمرو وهبة جمهوره صورة جديدة من أحدث ظهور له، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير فوق الركبة، وذلك أثناء قضائها إجازة الصيف في مدينة روما الإيطالية.

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد أنظار متابعيها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، على حسابها بموقع "انستجرام"، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل.