"عملت كل حاجة.. يحيى الفخراني يكشف سبب غيابه عن رمضان 2025

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان يحيي الفخراني، عن سبب غيابه عن دراما رمضان عام 2025.

وقال الفخراني، في لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي"، تقديم الإعلامي "أسامة كمال"، على فضائية "دي ام سي"، إنه اعتذر عن المشاركة في رمضان 2025 لأنه لم يجد عمل فني مميز يستطيع تقديمه.

وأضاف: "أنا مجليش اللي يشدني للدرجة دي، أنا عملت كل حاجة وأشفق على المؤلفين، وأنا شخصيا أحب الاستمتاع بالعمل، متابعًا: "اللي بيحصل الزمن بيفرض أوقات وحاجات تبقى شبه الزمن".

وتابع: "لما بتلاقي أعمال خفيفة أوي أو للتسلية فقط او مشابة للأعمال الفنية الغربية أو مسروقة، ياريت تسترق بس بحرفية، نجيب الريحاني قدم أعمال عظيمة بس كان يروح فرنسا يشوف المسرحيات وممكن ينقلها لمصر بطريقة جديدة جدا".

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