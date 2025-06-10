بالصور.. أمير المصري يوجه رسالة تهنئة لـ أمينة خليل بمناسبة زفافها

كتب - معتز عباس:

حرص الفنان أمير المصري على توجيه التهنئة لـ الفنانة أمينة خليل والمصور أحمد زعتر بمناسبة زفافهما، الذي أقيم أمس الإثنين، في اليونان.

وشارك أمير متابعيه صورًا من حفل الزفاف عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "زفاف عربي على الطريقة اليونانية، تهانينا للزوجين الرائعين أحمد زعتر وأمينة خليل، سعادتي لا توصف".

واحتفلت أمينة خليل بزفافها في اليونان، بعد إقامة حفل زفافها الأول يوم 30 مايو الماضي في القاهرة، بحضور الأسرة والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن وهم أسماء جلال وتارا عماد ويارا عزمي وإنجي كيوان.

وخضعت أمينة خليل وزوجها أحمد زعتر لجلسة تصوير رومانسية و مميزة على أحد شواطئ اليونان.

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