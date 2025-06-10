بالصور | جلسة تصوير جريئة لـ ناهد السباعي في روما.. والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، أثناء قضائها إجازة الصيف في مدينة روما الإيطالية.

ونشرت ناهد صورًا لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية "فستان قصير فوق الركبة"

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""القمر لما يظهر بالنهار"، "احلى ممثلة في مصر"، "منور وقمر"، "دايما جميلة"، "الأكثر شهرة على الأرض".

يُذكر أن الفنانة ناهد السباعي شاركت مؤخرًا كضيفة شرف في مسلسل "أشغال شقة 2"، من بطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، وشيرين، وسلوى محمد علي، مصطفى غريب، محمد محمود، ومحمد عبدالعظيم.

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