"جمال ملوش حدود".. أحدث جلسة تصوير لـ نسرين طافش في الساحل الشمالي

كتب- معتز عباس:

خطفت الفنانة السورية نسرين طافش أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير لها، أثناء قضاء عطلة الصيف في الساحل الشمالي.

ونشرت نسرين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الأناقة ليست مجرد أسلوب، إنها حالة ذهنية".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر كالعادة"، "قمراية ما شاء الله"، "ملكة جمال بجميع الألوان"، "جمالها رائع"، "ملكة الجمال والأنوثة الطاغية"، "جمال ملوش حدود".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم"الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

اقرأ أيضا..

ملك زاهر من المستشفى: "بقالي 3 أيام تعبانة وعندي حاجة مش فاهمين سببها"

وفاة الفنان التشكيلي مصطفى السباعي