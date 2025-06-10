شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها نور

كتب - معتز عباس

وجهت الفنانة شيرين رضا التهنئة لـ ابنتها نور عمرو دياب، بمناسبة احتفالها عيد ميلادها.

ونشرت شيرين صورة لـ ابنتها نور وهي طفلة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي نور، ستظلين دائما طفلتي الصغيرة".

كما وجه مدرب الرقص ياسين رشدي، التهنئة لـ نور دياب ابنة الفنان عمرو دياب، وشارك جمهوره مقطع فيديو لهما وهما يرقصان سويًا، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتب: "كل يوم معك هو شيء ممتن له، لكن اليوم مميز للغاية، إنه يتعلق بكِ، بقلبكِ، بنوركِ، بكل ما يجعلكِ ما أنتِ عليه. أنتِ جميلة من الداخل والخارج. لطيفة للغاية، ناعمة، ومليئة بذلك السحر اللطيف النادر الذي تمتلكه فقط الأرواح الحقيقية والطاهرة".

نور هي الابنة الكبرى للنجم عمرو دياب من زوجته الأولى الفنانة المصرية شيرين رضا.

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