"الفستان تحفة"- هنا الزاهد تنشر جلسة تصوير .. وأحمد حاتم يعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هنا الزاهد أنظار متابعيها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت هنا صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان طويل كا الأميرات.

وعلقت هنا، عبر حسابها: "ممتنة لكل شيء، ليرد عليها الفنان أحمد حاتم ويعلق: "ألف سلامة".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الفستان تحفة"، "تستحقين السعادة والنجاح"، "باربي حقيقي"، "فستان رائع"، "الجمال المصري".

وتشارك هنا الزاهد في فيلم"ريستارت"، بطولة تامر حسني، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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