كتب - معتز عباس:

أقامت الفنانة أمينة خليل حفل زفافها الثاني على المصور أحمد زعتر في دولة اليونان، أمس الإثنين، بحضور أفراد من الأسرة والأصدقاء المقربين، ونجوم الفن.

وحرص نجوم الفن على التقاط الصور التذكارية في حفل زفاف أمينة خليل، الذي أقيم في اليونان، أبرزهم أسماء جلال وتارا عماد وأمير المصري، ويارا عزمي، وإنجي كيوان، وغيرهم.

وخضعت أمينة خليل وزوجها أحمد زعتر لجلسة تصوير رومانسية و مميزة على أحد شواطئ اليونان.

ورقصت أمينة خليل مع زوجها على أغنية "3 دقات"، بحضور صديقاتها من نجمات الفن، أسماء جلال، تارا عماد، إنجي كيوان، ويارا عزمي.

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