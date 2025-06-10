إعلان

أبرزهم أسماء جلال وتارا عماد.. 20 صورة لنجمات الفن في حفل زفاف أمينة خليل

06:53 م الثلاثاء 10 يونيو 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    أسماء جلال في حفل زفاف أمينة خليل
  • عرض 21 صورة
    اسماء جلال ويارا عزمي
  • عرض 21 صورة
    امينة خليل واصدقائها في حفل زفافها
  • عرض 21 صورة
    أسماء جلال وأمينة خليل وأحمد زعتر
  • عرض 21 صورة
    امينة خليل ويارا عزمي
  • عرض 21 صورة
    امينة خليل ويارا عزمي
  • عرض 21 صورة
    أسماء جلال وأمينة خليل وأحمد زعتر
  • عرض 21 صورة
    انجي كيوان في حفل زفاف امينة خليل
  • عرض 21 صورة
    انجي كيوان وزوجها
  • عرض 21 صورة
    امينة خليل وزوجها احمد زعتر
  • عرض 21 صورة
    تارا عماد قبل حفل زفاف امينة خليل
  • عرض 21 صورة
    تارا عماد قبل حفل زفاف امينة خليل
  • عرض 21 صورة
    تارا عماد قبل حفل زفاف امينة خليل
  • عرض 21 صورة
    يارا عزمي في حفل زفاف امينة خليل
  • عرض 21 صورة
    تارا عماد وانجي كيوان في حفل زفاف أمينة خليل
  • عرض 21 صورة
    يارا عزمي قبل حفل امينة خليل
  • عرض 21 صورة
    انجي كيوان واصدقائها في حفل زفاف امينة خليل
  • عرض 21 صورة
    يارا عزمي وانجي كيوان في حفل زفاف امينة خليل
  • عرض 21 صورة
    يارا عزمي وامينة خليل واحمد زعتر
  • عرض 21 صورة
    يارا عزمي واسماء حلال في حفل زفاف امينة خليل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

أقامت الفنانة أمينة خليل حفل زفافها الثاني على المصور أحمد زعتر في دولة اليونان، أمس الإثنين، بحضور أفراد من الأسرة والأصدقاء المقربين، ونجوم الفن.

وحرص نجوم الفن على التقاط الصور التذكارية في حفل زفاف أمينة خليل، الذي أقيم في اليونان، أبرزهم أسماء جلال وتارا عماد وأمير المصري، ويارا عزمي، وإنجي كيوان، وغيرهم.

وخضعت أمينة خليل وزوجها أحمد زعتر لجلسة تصوير رومانسية و مميزة على أحد شواطئ اليونان.

ورقصت أمينة خليل مع زوجها على أغنية "3 دقات"، بحضور صديقاتها من نجمات الفن، أسماء جلال، تارا عماد، إنجي كيوان، ويارا عزمي.

اقرأ أيضا..
بالفيديو.. أمينة خليل ترقص مع زوجها على أغنية "3 دقات" في حفل زفافها

تامر عاشور: أنا راجل شرقي جدًا في المواعيد واللبس (فيديو)

أمينة خليل أسماء جلال تارا عماد يارا عزمي أحمد زعتر زفاف أمينة خليل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الفستان تحفة"- هنا الزاهد تنشر جلسة تصوير .. وأحمد حاتم يعلق

إعلان

إعلان