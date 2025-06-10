بالفيديو.. أمينة خليل ترقص مع زوجها على أغنية "3 دقات" في حفل زفافها

كتب - معتز عباس:

أقامت الفنانة أمينة خليل حفل زفافها الثاني على المصور أحمد زعتر في دولة اليونان، أمس الإثنين، بحضور أفراد من الأسرة والأصدقاء المقربين، ونجوم الفن.

خضعت أمينة خليل وزوجها أحمد زعتر لجلسة تصوير رومانسية و مميزة على أحد شواطئ اليونان، حيث حرص الثنائي على ارتداء الملابس البيضاء، حيث ارتدت أمينة خليل فستانًا باللون الأبيض، كذلك ارتدى أحمد زعتر بدلة مميزة بنفس اللون.

ورقصت أمينة خليل مع زوجها على أغنية "3 دقات"، بحضور صديقاتها من نجمات الفن، أسماء جلال، تارا عماد، إنجي كيوان، ويارا عزمي.

واحتفلت أمينة خليل بزفافها في اليونان، بعد إقامة حفل زفافها الأول يوم 30 مايو الماضي في القاهرة، بحضور الأسرة والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن.

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