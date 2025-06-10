كتبت- نوران أسامة:

هنأ مدرب الرقص ياسين رشدي، نور دياب ابنة الفنان عمرو دياب، وشارك جمهوره مقطع فيديو لهما وهما يرقصان سويًا.

ونشر الفيديو عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتب: "كل يوم معك هو شيء ممتن له، لكن اليوم مميز للغاية، إنه يتعلق بكِ، بقلبكِ، بنوركِ، بكل ما يجعلكِ ما أنتِ عليه. أنتِ جميلة من الداخل والخارج. لطيفة للغاية، ناعمة، ومليئة بذلك السحر اللطيف النادر الذي تمتلكه فقط الأرواح الحقيقية والطاهرة".

وتابع: "تتألقين دون عناء، برشاقة في طريقة تحرككِ، وبجمال في كل نظرة، عيناكِ تقولان الكثير، وابتسامتكِ تجعل كل شيء يبدو أفضل، بدأنا فقط بالموسيقى والرقص والأحلام".

واختتم: "والآن بنينا شيئًا حقيقيًا معًا. رؤيتنا ننمو جنبًا إلى جنب، نعمل على أهدافنا ونستمتع بالأشياء الصغيرة، هذا يعني لي كل شيء. ابتسامتكِ تهدئني، وجودكِ يمنحني السلام، وضحكتكِ كالموسيقى، رأيتكِ تضيئين كل مكان نذهب إليه دون أن ندري. شكرًا لكِ على كونكِ صادقة ورائعة بكل بساطة. إلى المزيد من الرقصات، المزيد من الأحلام، والمزيد من الأيام الجميلة معًا. أحبكِ. ونعم، تلك الأغنية في الخلفية، غنيتها لكِ، كانت الطريقة الوحيدة التي عرف قلبي كيف يتكلم بها".

نور هي الابنة الكبرى للنجم عمرو دياب من زوجته الأولى الفنانة المصرية شيرين رضا.

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