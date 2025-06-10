تامر عاشور: أنا راجل شرقي جدًا في المواعيد واللبس (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

تحدث المطرب تامر عاشور عن علاقته بزوجته الإعلامية نانسي نور، وعن مدى غيرتها عليه.

وقال "عاشور" خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة": "أنا راجل شرقي جدًا، في المواعيد واللبس شرقي جدًا، ونانسي من بيتها عندها مواعيد من قبل ما أعرفها، وآخر ميعاد ليها الساعة في البيت 12 وده علشان خوف عليها وهي شغلها في مدينة الإنتاج الإعلامي وإحنا ساكنين في التجمع".

وأضاف تامر: "نانسي بتغير عليا شعنونة، ممنوع التلامس، بس هي هادية وسهلة".

شارك الفنان تامر عاشور في احتفالية عيد الفطر المبارك، في مركز المنارة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدم أغنية "العيد ابتدا".

وكان النجم تامر عاشور مؤخرا للإصابة بالرباط الصليبي في الركبة نتج عنه خضوعه لعملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة.

كما اعتذر عن كل ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة ماعدا الحفل الذي يجمعه بالنجم تامر حسني في الكويت يوم 13 الشهر المقبل، وحفله يوم 24 يونيو المقبل أيضا ضمن فعاليات مهرجان موازين.

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