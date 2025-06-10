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مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (فيديو)

04:36 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

مي عمر

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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها وجمهورها عبر حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت مقطع فيديو ضم مجموعة من الصور، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ارتدت فستان أنيق باللون الأسود خطفت من خلالها الأنظار.

ولاقت الصور استحسان متابعيها، جاءت التعليقات كالتالي: "القمر بنفسه"، الجمال كله"، "إش إش القمر"، "زي القمر يا ميوشة".

يُذكر أن مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

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