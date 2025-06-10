محامي "المؤلفين والملحنين" يكشف مصير بلاغها ضد محمود الليثي

كتب-مصطفى حمزة:

كشف القانوني حسام لطفي "المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية"، تطورات البلاغ المقدم ضد المطرب الشعبي محمود الليثي، واتهامه بالتعدي على أغنية "يا مسهرني"، أحد أبرز أعمال الموسيقار الكبير سيد مكاوي، وكلمات الشاعر الكبير أحمد رامي.

وقال حسام لطفي، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "المطرب، لم يثبت بعد الجدية، في حل النزاع، بعد التعدي على حقوق الملكية الفكرية للمبدعين الراحلين الشاعر أحمد رامي، والملحن سيد مكاوي وورثتهم، وهم طرف أصيل، في ماحدث،"

وتابع المستشار القانوني للجمعية: "مازال البلاغ رسمي المقدم إلى النائب العام، قيد التحقيق، وهو برقم العريضة 1235328، ونتهم فيه المطرب محمود الليثي، بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية من خلال استخدام لحن الأغنية دون تصريح، مع تحوير كلماتها في أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “ماتعيش فيها دور المظبوط”.

وأصدرت الجمعية، بيانا أكدت فيه أن ما صدر من المطرب محمود الليثي، يمثل تعديًا صريحًا ومرفوضًا على أحد أركان التراث الغنائي المصري والعربي، حيث تم استخدام العمل الأصلي دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق، فضلًا عن تغيير كلماته إلى محتوى يفتقر إلى القيم الجمالية، وهو ما يُعد تشويهًا لعمل فني خالد، وانتهاكًا صريحًا للحقوق الأدبية والفكرية المحمية قانونًا.

وأعربت عن استنكارها هذا التصرف، مؤكدة التزامها الكامل بحماية حقوق المؤلفين والملحنين والدفاع عنها بكافة الوسائل القانونية المتاحة. كما تدعو الجمعية جميع الفنانين والمنتجين إلى احترام حقوق الملكية الفكرية، والتعامل مع الأعمال الفنية التراثية بمسؤولية تليق بقيمتها التاريخية والفنية.