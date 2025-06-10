كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، عن موعد حفل خطوبتها، وقالت نادين من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابه الخاص على "إنستجرام: "بدي أقولكم هالخبرية إنه خطوبتي الأسبوع الجاي بس ما بعرف من أي منبر".

وصرحت عن تجربتها مع المخدرات، واتخاذها القرار بالإقلاع عنه بدعم من نجلها، الذي وصفته بأنه السند والداعم الأكبر لها خلال تلك المرحلة، وقالت: "أسوأ ما حصل خلال الحملة هو تداول كلمة المخدرات، نعم أنا جرّبت المخدرات ووقّفتها وابني وقف بجانبي وساعدني ودولتي بتعرف ووقفت حدي وبس يصير في توعية ما عندي مشكلة أطلع واحكي عن تجربتي للتوعية".

وتابعت "التوعية من ضمنها كف الاتهامات عشوائياً بهيدا الموضوع والدولة اللبنانية بالمرصاد اليوم أكتر من امبارح".

ووجّهت نادين الراسي النصحية لجمهورها قائلة: "ربّوا أولادكم صح مش حتى يخدمونا بس نكبر نحنا بدنا الأحسن وما بقى نعلّق على السيء اللي صار فينا خلينا نتعلم منه، ربّوا أولادكم صح، عيّشوهُم حياة أحلى وأنضف وربوهُن على الإيمان بيشيلوكن وبنفس الوقت من هيك لازِم نجرّب نأمن أن ظروف أفضل بإذن الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين الراسي مسلسل "عرابة بيروت"، بطولة نور الغندور، مهيار خضور، نادين الراسي، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، تأليف مازن طه، وإخراج فيليب أسمر.

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