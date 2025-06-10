غدا.. ماجد الكدواني ضيف معتز التوني برنامج "فضفضت أوي"

كتبت- نوران أسامة:

كشفت منصة Watch It عن استضافة الفنان ماجد الكدواني في رابع حلقات برنامجها الجديد "فضفضت أوي"، الذي يقدّمه المخرج معتز التوني، والمقرر عرضها غدًا الأربعاء، ويُعد البرنامج من أحدث إنتاجات المنصة الأصلية.

وطرحت المنصة البوستر الدعائي للحلقة، عبر حسابهم الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر خلاله الفنان ماجد الكدواني بصحبة المخرج معتز التوني.

برنامج "فضفضت أوي" يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، ويستضيف المخرج معتز التوني خلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب في حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة.

يشهد برنامج "فضفضت أوي" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، استضافة نجوم لامعة في الوسط الفني منهم: منة شلبي، ماجد الكدوانى، كريم محمود عبدالعزيز، هشام ماجد، ميمي جمال، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، أحمد فتحي، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

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