كتبت- نوران أسامة:

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية، عن وفاة الفنان التشكيلي مصطفى السباعي، وذلك من خلال بيان نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك".

ونعت نقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية، الراحل، وجاء في البيان: "البقاء لله، نقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية، النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، يتقدمون بخالص العزاء فى وفاة الفنان مصطفى السباعي، عضو نقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية".

وتابع: "رحمه الله وأدخله فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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