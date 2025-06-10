مي سليم تستمتع بالعطلة الصيفية على البحر

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها ومتابعيها صورتين من أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية.

ونشرت مي الصور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وظهرت ومن خلفها البحر.

ولاقت الصور تفاعلاً من المتابعين، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "قمر يا مي"، "الجمال عدى الكلام"، "عروسة البحر الأحمر"، "جميلة".

يذكر أن الفنانة مي سليم طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية "اتعلقت بيه" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

على صعيد آخر، تستعد مي سليم لعرض أحدث أفلامها السينمائية "أوراق التاروت"، الذي يضم نخبة من نجوم السينما، منهم رانيا يوسف، سمية الخشاب، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، ووائل متولي، وبوسي شاهين. الفيلم من تأليف معتز المفتي، وإنتاج بلال صبري.

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