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تارا عماد تخطف الأنظار في حفل زفاف أمينة خليل

01:49 م الثلاثاء 10 يونيو 2025
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  • عرض 4 صورة
    تارا عماد
  • عرض 4 صورة
    تارا عماد
  • عرض 4 صورة
    تارا عماد
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كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة الشابة تارا عماد صورًا من حفل زفاف الفنانة أمينة خليل على المصور أحمد زعتر، والذي أُقيم في اليونان.

وظهرت تارا بإطلالة أنيقة ارتدت فستان باللون الوردي، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

واحتفلت أمينة خليل بزفافها في اليونان، بعد إقامة حفل زفافها الأول يوم 30 مايو الماضي في القاهرة، بحضور الأسرة والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن.

يذكر أن، تارا عماد عُرض لها مؤخرًا الجزء الثاني من مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة في رمضان 2025، بطولة النجم ياسر جلال، ياسمين رئيس، جيهان شماشرجي، أحمد بدير، غادة طلعت، وليد فواز، إخراج إسلام خيري، سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث.

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تارا عماد حفل زفاف أمينة خليل أمينة خليل
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