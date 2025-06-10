أسماء جلال تشارك صورًا من زفاف أمينة خليل في اليونان

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها مجموعة من الصور من حفل زفاف الفنانة أمينة خليل على المصور أحمد زعتر، الذي أُقيم في اليونان.

وظهرت أسماء جلال في الصور برفقة العروسين، وخطفت الأنظار بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانًا باللون الأصفر.

ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "يوم مميز جدًا.. وعروس مميزة جدًا."

واحتفلت أمينة خليل بزفافها في اليونان، بعد إقامة حفل زفافها الأول يوم 30 مايو الماضي في القاهرة، بحضور الأسرة والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن.

يُذكر أن، أسماء جلال تواصل حاليًا تصوير فيلمها الجديد "السلم والثعبان 2" والذي يأتي بعنوان فرعي "أحمد وملك"، ويشاركها البطولة الفنان عمرو يوسف، وهو من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان.

كما شاركت مؤخرًا في الموسم الرمضاني لعام 2025 من خلال مسلسل "أشغال شقة" إلى جانب الفنان هشام ماجد، مصطفى غريب، انتصار، شيرين

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