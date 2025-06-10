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بعنوان "أنا إنت".. محمد رمضان يطرح أحدث أعماله الغنائية غدًا

01:14 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

محمد رمضان

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كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان محمد رمضان لطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا إنت"، والمقرر طرحها غدًا الأربعاء عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وروج رمضان للأغنية من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ونشر مقطعًا ترويجيًا وعلق عليه قائلًا: "أنا إنت.. استعدوا لشيء قوي وغير متوقع. الأربعاء الساعة 4 بتوقيت مصر.. ثقة في الله نجاح".

من جانب آخر، كان رمضان طرح مؤخرًا أغنيته "طيبة تاني لا" عبر "يوتيوب" وعدد من المنصات الموسيقية.

ويواصل محمد رمضان التحضيرات لطرح فيلمه الجديد "أسد"، المقرر عرضه قريبًا في دور السينما، ويشاركه البطولة كل من ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، ورزان جمال. الفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.

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محمد رمضان أغنية أنا إنت إنستجرام
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