نوال الزغبي تطرح ثاني أغنيات ألبومها الجديد "ماضي وفات"

كتبت- نوران أسامة:

تستعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لطرح أحدث أغانيها بعنوان "ماضي وفات"، وهي ثاني أغنيات ألبومها الجديد "يا مشاعر"، ومن المقرر إصدارها اليوم الثلاثاء عبر موقع "يوتيوب".

ونشرت الشركة المنتجة مقطعًا ترويجيًا للكليب عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "حصريًا، مقطع من كليب نوال الزغبي ماضي وفات قبل صدوره غدًا الساعة 5 مساءً".

وتتعاون نوال الزغبي في الأغنية مع الشاعر أحمد حسن راؤول، والملحن أحمد زعيم، والموزع الموسيقي عمرو عبد الفتاح.

كما تستعد نوال لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة الموافق 13 يونيو الجاري.

وكانت الزغبي طرحت مؤخرًا كليب أغنية "يا مشاعر"، والتي تُعد الأغنية الرئيسية من الألبوم، وهي من كلمات الشاعر أحمد عصام، وألحان وتوزيع الشاب سامر، وإخراج رامي نبها.

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