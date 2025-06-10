جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها مقطع فيديو يضم مجموعة من الصور من أحدث ظهور لها.

ونشرت جومانا الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلاله بإطلالة جريئة، مرتدية فستانًا أنيقًا، ووضعت فوطة على شعرها.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت بعضها كالتالي: "جميلة"، "ليه الفوطة"، وحشتينا"، "كل يوم صور أحلى من اللي قبلها".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل "أم ٤٤" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته: سمية الخشاب، فاطمة الصفي، عبير أحمد.

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