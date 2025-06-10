قبل طرحها.. كواليس تقديم عاصي الحلاني أحدث أغانيه "أشتكي لله

كتب-مصطفى حمزة:

طرح المطرب اللبناني عاصي الحلاني، برومو أحدث أغانيه "أشتكي لله"، استعدادا لطرحها اليوم الثلاثاء.

وتحدث الموزع الموسيقي هاني ربيع، عن كواليس تقديم المطرب اللبناني عاصي الحلاني، للأغنية، وقال: "هي من كلمات الشاعر خالد فرناس، وألحان ياسر أنور، وتوزيعي، وميكس وماستر ماهر صلاح".

وتابع: "الأغنية مقدمة بشكل موسيقي جديد جدا اسمه فيوتشر باص، و توظيف صوت عاصي، تم بأسلوب مختلف جدا، و هنا أقول أنه مع قدراته الصوتية وخبراته كمطرب، فنان ذكي جدا ولديه جرأة في التنويع".

وقال الموزع الموسيقي: "إلى جانب التعاون مع المطرب عاصي الحلاني، توليت توزيع العديد من الأغاني المقرر طرحها قريبا، إذ تعاونت مع المطربة سميرة سعيد، في ألبومها الجديد، ومع المطربين حسام حبيب، وأحمد سعد".