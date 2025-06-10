وصلت 16 ألف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في مراسي

كتب-مصطفى حمزة:

طرحت الجهة المنظمة لحفل النجم عمرو دياب، المقرر إقامته في الساحل الشمالي، التذاكر لحضور الحفل في شهر يوليو المقبل.

ويقدم النجم عمرو دياب الحفل في شاطئ مراسي، يوم 4 يوليو المقبل، بمشاركة المغني والموسيقي الألماني "مونو لبنك-Monolink"، الشهير بتقديم الموسيقى الإليكترونية، والفريق الألماني" Who Made Who" .

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين، 4000، و 6000، و 7000، و 8000، و11000، و 13000، و 16000 جنيه.

واحتفل النجم عمرو دياب، مؤخرا بافتتاح أول فرع لسلسلة فنادق "DO Boutique Hotels" ، بالقاهرة الجديدة، والذي يعد ثاني مشاريعه في عالم الفنادق، إذ سبق وشارك في تأسيس فندق "لوكاندة"، بالساحل الشمالي بمشاركة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار..