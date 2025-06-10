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وصلت 16 ألف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في مراسي

10:51 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025
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    عمرو على المسرح
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    النجم عمرو دياب
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كتب-مصطفى حمزة:

طرحت الجهة المنظمة لحفل النجم عمرو دياب، المقرر إقامته في الساحل الشمالي، التذاكر لحضور الحفل في شهر يوليو المقبل.

ويقدم النجم عمرو دياب الحفل في شاطئ مراسي، يوم 4 يوليو المقبل، بمشاركة المغني والموسيقي الألماني "مونو لبنك-Monolink"، الشهير بتقديم الموسيقى الإليكترونية، والفريق الألماني" Who Made Who" .

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين، 4000، و 6000، و 7000، و 8000، و11000، و 13000، و 16000 جنيه.

واحتفل النجم عمرو دياب، مؤخرا بافتتاح أول فرع لسلسلة فنادق "DO Boutique Hotels" ، بالقاهرة الجديدة، والذي يعد ثاني مشاريعه في عالم الفنادق، إذ سبق وشارك في تأسيس فندق "لوكاندة"، بالساحل الشمالي بمشاركة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار..

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب حفل عمرو دياب في مراسي الموسيقي الألماني مونو لبنك النجم عمرو دياب
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