بـ"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ دينا فؤاد والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة دينا فؤاد على مشاركة متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت دينا بإطلالة جريئة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتدية شورت قصير، أثناء قضائها إجازة الصيف.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الله على الجمال والحلاوة"، "مشوفتش أجمل من كدة"، "قمر يا ناس"، "إيه القمر والحلاوة دي"، "حلاوة زي العسل".

يذكر أن دينا فؤاد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا"، تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد نجاتي، وأحمد صيام.

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