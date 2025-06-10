كتب - معتز عباس:

شنت المخرجة سارة وفيق، هجومًا حادًا على الناقد الفني طارق الشناوي، بعد انتقادات الأخير لفيلم "ريستارت"، والذي وصفه بأنه بدون أي رؤية أو موضوع.

وكتب سارة وفيق، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أستاذ طارق الشناوي في فرق كبير بين الإهانة وبين النقد، حضرتك بتقول إن مفيش موضوع في الفيلم ودي حاجة ضحكتني، جدا لأن احنا بنتكلم عن موضوع الساعة موضوع العصر أكبر موضوع بيهمنا ويخصنا حاليًا".

وأضافت: "كلامك فكرني بمشهد في الفيلم للفنان محمد ثروت وهوه بيقول أنا أعمل أي حاجه عشان أبقي تريند "احنا خدامين التريند"، وسمع كلام الچوكر "الفنان باسم سمرة" اللي بيشتغل لأغراض ناس، مبروك يا أستاذ طارق عرفت تبقي تريند من غير ما تنتقد الفيلم"، متابعة: "تخبط في القائمين على العمل بعيد عن العمل نفسه ولا اتكلمت عن إيجابياته ولا سلبياته".

وأكملت: "لا ههاجم أشخاص وبكده هطلع تريند بسرعة، ده موضوع الفيلم اللي أنت مافهمتوش أصلا ولا هو جالك على الجرح؟؟، وعلى فكرة أنا كمان بعرف أعمل تريند وهنطلع تريند أنا وانت، بس أنا على حق وهمنشنك عشان تظهر بسرعة".

وتابعت: "أنت بتقول إن أغنية المقص عجبتك بس هي مش داخل الفيلم، لا يا أستاذ طارق الأغنية في الفيلم بس شكل اللي بيمليك اتلخبط، أدخل شوف الفيلم اللي أنت مشوفتوش وأحكم عليه بنفسك وبلاش الأفكار السطحية اللي بتقولها على كل الأفلام، لأنك لو شوفت ريستارت فعلاً كنت هتعرف أن قصته أهم ما فيه".

وأوضحت: "بعدين حضرتك بتتكلم عن أدوات المخرج والمؤلف ولم تستخدم أدواتك كناقد فني ياريتك قولت حاجة نستفيد بيها بدال مانت طالع ترمي إفيهات وإفيهات وحشه كمان، الرقم اللي متحقق جوه مصر وبرا مش مجاملة يا أستاذ طارق ده الجمهور الحقيقي اللي بنخاطبه دول مش ولاد أختي مثلاً".

واختتمت: "الفيلم لسه نازل وداخل على 50 مليون داخل مصر فقط ودا نجاح مفرح كل صناعه الحمد لله، على العموم دي كلمتك ورأيك والجمهور قال كلمته برضو".

يذكر أن الناقد الفني طارق الشناوي، انتقد أبطال وصناع فيلم "ريستارت" في لقاء عبر برنامج "et بالعربي"، قائلًا: "الفيلم مفيش رؤية مفيش إضافة مفيش مخرج، أنا محستش لإن سارة وفيق أضافت حاجة لو شلنا اسمها وحطينا إخراج تامر مش هتحس بفرق، لأن هي مش بتستخدم أدوات المخرج، إحنا شايفين حوارات كوميدية فيها مبالغات واستظراف وسايبة الممثلين، وكل ممثل كوميديان اللي بيقولوه".

"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



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