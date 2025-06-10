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حدث بالفن | حفل زفاف أمينة خليل في اليونان وحفيد الزعيم يستعد للزواج

12:22 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025
حدث بالفن | حفل زفاف أمينة خليل في اليونان وحفيد الزعيم يستعد للزواج

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إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ الصور الأولى من حفل زفاف أمينة خليل الثاني في اليونان، أمينة خليل ترقص مع والدها في حفل زفافها باليونان، عروس حفيد عادل إمام تحتفل بليلة الحنة وسط صديقاتها، ما لا تعرفه عن حفيد الزعيم عادل إمام، مظهر شاهين يعلق على إحياء أحمد سعد حفلًا غنائيًا بعد إعلان توبته أثناء الحج، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

حدث بالفن حفل زفاف أمينة خليل في اليونان أمينة خليل ترقص مع والدها حفل زفاف أمينة خليل الثاني شيرين عبدالوهاب حفل ختام مهرجان موازين عروس حفيد عادل إمام محامي المؤلفين والملحني ابنة نجيب الريحاني جينا الريحاني ابنة نجيب الريحاني مظهر شاهين عن إحياء أحمد سعد حفل الفنانة رانيا يوسف

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