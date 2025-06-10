حدث بالفن | حفل زفاف أمينة خليل في اليونان وحفيد الزعيم يستعد للزواج

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ الصور الأولى من حفل زفاف أمينة خليل الثاني في اليونان، أمينة خليل ترقص مع والدها في حفل زفافها باليونان، عروس حفيد عادل إمام تحتفل بليلة الحنة وسط صديقاتها، ما لا تعرفه عن حفيد الزعيم عادل إمام، مظهر شاهين يعلق على إحياء أحمد سعد حفلًا غنائيًا بعد إعلان توبته أثناء الحج، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: