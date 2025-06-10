دنيا سمير غانم تنشر فيديو من عرض مسرحية مكسرة الدنيا بجدة

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو من العرض المسرحي "مكسرة الدنيا" والتي عرضت بموسم جدة بالمملكة العربية السعودية في عيد الأضحى المبارك.

ونشرت دنيا، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من مسرحية مكسرة الدنيا، موسم جدة".

وتدور أحداث مسرحية "مكسرة الدنيا" في إطار موسيقي/ استعراضي، حول مواجهة "حلويات" تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوقًا في عرضها الأخير، أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري.

المسرحية بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم الجندي، وإخراج أحمد الجندي.