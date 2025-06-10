صبا مبارك جريئة وجومانا مراد أمام البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين رئيس

خطفت الفنانة ياسمين رئيس أنظار متابعيها، بعد ظهورها بإطلالة جريئة ونشر صورة سيلفي من داخل سيارتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

صبا مبارك

حرصت الفنانة صبا مبارك على خطف الأنظار من خلال أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة جريئة أثناء قضاء عطلة الصيف.

رشا مهدي

شاركت الفنانة، رشا مهدي، متابعيها عبر موقع "انستجرام" إطلالة صيفية لها من أحدث ظهور، أثناء قضاء عطلة إجازة الصيف.

إلهام شاهين

حرصت النجمة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها أحدث ظهور لها من الساحل الشمالي، أثناء قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، رفقة العائلة.

عائشة بن أحمد

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد متابعيها أحدث ظهور لها على "انستجرام"، أثناء قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

جومانا مراد

نشرت الفنانة السورية جومانا مراد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث ظهرت بإطلالة جريئة، على شاطئ البحر، وهي تستمتع بإجازة العيد