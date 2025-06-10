20 صورة.. شاهد إطلالات النجمات في العيد

كتب - معتز عباس:

حرصت نجمات الفن على الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لهذا العام، والذي شهد تألقًا لافتًا للنجمات، حيث خطفن الأنظار بإطلالاتهن المميزة أثناء قضاء إجازة العيد.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز وأجمل الإطلالات التي اختارتها نجمات الفن في عيد الأضحى.

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، في جلسة تصوير صيفية احتفالا بالعيد، وظهرت مرتدية شورت جريء.

صبا مبارك

شاركت الفنانة صبا مبارك، متابعيها صورة من أحدث ظهور لها، أثناء قضاء عطلتها احتفالا بعيد الأضحى المبارك بجوار أحد الشواطئ، حيث ظهرت مرتدية فستان يناسب أجواء البحر.

إلهام شاهين

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد الأضحى المبارك في أجواء صيفية مميزة، بصحبة الفنانة سوزان نجم الدين، والمخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامية بوسي شلبي، وذلك في منطقة الساحل الشمالي.

ياسمين رئيس

حرصت الفنانة ياسمين رئيس على مشاركة متابعيها أحدث ظهور لها من إجازة العيد، داخل سيارتها، حيث ظهرت بإطلالة مميزة مرتدية فستان "جريء".

نسرين أمين

شاركت الفنانة نسرين أمين متابعيها على "السوشيال ميديا"، وهي تحتفل بالعيد في أحد الأماكن الساحلية، مرتدية ملابس بحر.

هند عبدالحليم

حرصت الفنانة هند عبد الحليم على قضاء إجازة عيد الأضحى بصحبة الفنانة درة، وذلك عبر صفحتها على موقع انستجرام.

داليا البحيري

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها والجمهور صورًا لها، أثناء قضاء إجازة عيد الأضحى، حيث ظهرت بإطلالة صيفية، مرتدية فستانًا يناسب أجواء الصيف.

هنا شيحة

احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد الأضحى في دولة هولندا، حيث شاركت متابعيها أحدث ظهور لها من داخل أحد المقاهي، لتظهر بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا قصيرًا.

دينا فؤاد

خطفت الفنانة دينا فؤاد الأنظار مؤخرًا على موقع "إنستجرام"، بعد ظهورها بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية شورت قصير.

جومانا مراد

نشرت الفنانة السورية جومانا مراد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ، وهي تستمتع بإجازة العيد، حيث ظهرت بإطلالة جريئة على شاطئ البحر.

اقرأ أيضا..

بإطلالة صيفية..أحدث ظهور لرشا مهدي والجمهور يغازلها

أحمد سعد يتألق في حفل العيد ببورتو العلمين.. ويستعد لجولة غنائية