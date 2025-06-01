بإطلالة جريئة.. أحدث جلسة تصوير لـ ياسمين صبري وشام الذهبي تعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، من دولة الكويت.

ونشرت ياسمين صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة جريئة، نالت إعجاب شام الذهبي ابنة المطربة أصالة نصري".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الجمال والرقي"، "أجمل من جورجينا بجد"، "الكويت تشوف هالجمال"، "منورة الكويت يا ياسمين".

فيلم المشروع X من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب، من المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما بدءًا من 21 مايو 2025.

الفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي ومن سيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإنتاج سينرچي بلس للمنتج تامر مرسي، وتم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور، ومن المقرر عرضه يوم 21 مايو الجاري في السينمات.

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