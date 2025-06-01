محمد ثروت ينشر صورًا من داخل الطائرة ويعلق: "مراحل الضحك عندي"

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان محمد ثروت متابعيه أحدث ظهور له من داخل الطائرة، عقب حضور حفل النجم تامر حسني الغنائي في دولة الإمارات.

ونشر رمضان صورًا له عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "مراحل الضحك عندي".

وتفاعل المتابعين، مع التعليق والصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "صورة بتقدر تسمع صوتها"، "ه تحس انك سمعتها"، "ملك الضحكة".

فيلم "ريستارت" تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول مهندس يعمل في تصليح الهواتف، يحلم بالزّواج من مؤثّرة على السوشيال ميديا لكنهما يواجهان العديد من العقبات.

"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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