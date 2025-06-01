سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة والجمهور يغازلها (صور)

الأحد 01 يونيو 2025

08:25 م الأحد 01 يونيو 2025

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت سارة الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "رائعة وجميلة"، "اية جمالك دة"، "جميلة أوي"، "أنيقه وشيك جدا".

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