كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة كندة علوش التهنئة لـ الفنانة أمينة خليل، بمناسبة عقد قرانها على المصور أحمد زعتر.

ونشرت كندة صورًا لها رفقة زوجها عمرو يوسف من حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "يوم جميل للاحتفال بالناس الجميلة أمينة خليل وأحمد زعتر".

واحتفلت الفنانة أمينة خليل، يوم الجمعة، بعقد قرانها على المصور أحمد زعتر في حفل زفاف ضخم حضره نجوم الفن والإعلام.

وشهد الحفل حضورًا لافتًا من نجوم الفن أبرزهم النجمة يسرا، السيناريست تامر حبيب، النجمة هالة صدقي، المنتج أحمد السبكي، والمخرج رؤوف السيد، الفنانة كندة علوش، الفنانة إنجي المقدم، وغيرهم.

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