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نجل تامر حسني وبسمة بوسيل يتعرض لوعكة صحية (صورة)

07:08 م الأحد 01 يونيو 2025

أسرة تامر حسني

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كتب - معتز عباس:
كشفت الفنانة بسمة بوسيل عن تعرض نجلها "آدم" ابن طليقها الفنان تامر حسني، لوعكة صحية.

ونشرت بسمة صورة لها رفقة نجلها على سرير أحد المستشفيات عبر خاصية "ستوري" بحسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "صلوا من أجل ابني".

تحدث النجم تامر حسني، عن طليقته المطربة بسمة بوسيل والدة أبنائه، ومدى علاقته بها خلال الفترة الأخيرة، خلال لقائه ببرنامج "et بالعربي" على هامش حضوره العرض الخاص لفيلمه الجديد "ريستارت": "بسمة دي بنتي الكبيرة مهما حصل ومهما الناس لعبوا في دماغها، هتفضل بنتي الكبيرة".

يذكر أن، تامر حسني وبسمة بوسيل انفصلا في أبريل 2023 ، بعد زواج دام لسنوات أنجبت منه 3 أطفال.

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بسمة بوسيل تامر حسني نجل تامر حسني
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