نادية الجندي: "محبة الجمهور طاقتي الإيجابية في الحياة"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نادية الجندي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" مجموعة من الصور، من أحدث ظهور لها.

وأعربت عن سعادتها الكبيرة بمحبة الجمهور، وكتبت: "سعيدة بمحبة الناس ليا في كل مكان، واشتياقهم ليا في أعمال جديدة، دي الطاقة الإيجابية اللي بتسعدني في الحياة.. بحبكم أوي".

ولاقت الصور إعجاب متابعيها، وجاءت التعليقات كالتالي: "الوحيدة اللي محتفظة بجمالها وروحها الحلوة"، "وحشتينا"، "نادية بتصغر مش بتكبر"، "الحلوة".

يذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت بمسلسل "سكر زيادة" وشاركها البطولة كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، ومجموعة كبيرة من النجوم ظهروا كضيوف شرف، وعرض عام 2020.

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