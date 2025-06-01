مجدي الهواري يوجه رسالة رومانسية لزوجته احتفالا بعيد ميلادها

كتبت- نوران أسامة:

وجّه المخرج مجدي الهواري رسالة رومانسية إلى زوجته مصممة الأزياء دنيا عبدالمعبود، احتفالًا بعيد ميلادها، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشر الهواري مجموعة من الصور التي تجمعه بزوجته، وعلّق عليها قائلاً: "كل سنة وانتي طيبة يا أحلى دنيا في الدنيا.. عيد ميلاد سعيد يا حبي".

يُذكر أن آخر أعمال المخرج مجدي الهواري كان مسلسل "دايمًا عامر"، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان، وشارك في بطولته: مصطفى شعبان، لبلبة، أحمد الشامي، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، وكريم عفيفي. المسلسل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم.

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