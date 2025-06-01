"كرهت الحياة من بعدك".. شقيقة إيناس النجار تتذكرها بكلمات مؤثرة

كتبت- سهيلة أسامة:

عبّرت الفنانة سوار النجار عن حزنها وافتقادها لشقيقتها الراحلة الفنانة إيناس النجار، من خلال منشور مؤثر نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وشاركت سوار صورة تجمعها بإيناس، وكتبت: "النوم راحة للناس، وأنا النوم عذاب بالنسبة ليا، يا رب ريّح قلبي، وبرد النار اللي فيا يا رب ما أصعبها فرقت أختي بين عينيا راقدة وفايقة يا رب، عندي حريقة في قلبي، برد قلبي يا ربي".

وأضافت: "صورتها قدام عيني، مش بتفارقني، كإن إنسان بلحمه ودمه وصوته وروحه معايا، وفجأة يختفي من الوجود والله عذاب استغفر الله العظيم، أختي إيناس أم أحلى قلب في الدنيا وأجدع إنسانة كانت هي مصدر سعادة الكل يا رب".

وتابعت: "يا رب أختي وحشتني وفي قلبي غمة كبيرة ونار عذاب الدنيا من بعدك يا إيناس، يا رب أحسن خاتمتي، يا رب ونتقابل في الجنة إن شاء الله يا روحي ويا عمري، أنا كرهت الحياة من بعدك وكرهت كل شيء في الدنيا حبيبتي وحشتيني يا روح روحي ويا توأم روحي نوسة".

رحلت الفنانة إيناس النجار عن عالمنا يوم 31 مارس الماضي، بعد تعرضها لأزمة صحية.

وشاركت إيناس النجار في بطولة مسلسل "الحلانجي"، الذي عُرض في موسم رمضان 2025، بطولة: محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، محمد لطفي، ومحمود قابيل، من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.

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